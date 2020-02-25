ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان المصري ​عمرو دياب​، الرئيس السابق محمد ​حسني مبارك​، عند سماعه بخبر وفاته صباح اليوم، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب عمرو دياب: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان".

توفي، صباح اليوم، الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعد تعرضه لوعكة صحية ودخل على أثرها العناية المركزة.

ويعد محمد حسني مبارك، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة في 14 تشرين الأول 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل في الحكم حتى 11 شباط 2011، وقد ولد مبارك في 4 أيار 1928، وتوفي اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب ينعى الرئيس محمد حسني مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.