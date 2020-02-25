شكران مرتجى تشتاق للجمهور..وماذا عن ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت من خلالها عن اشتياقها للمتابعين، متمنية لهم ان يكونوا بخير، واشارت شكران الى ان الابتعاد عن مواقع التواصل يعدّ مفيدا للروح.

وعلّقت شكران على الصورة قائلة: "بخ أشتقتلكم أنا بخير وإن شاءالله تكونوا بخير، بس بعض الابتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي مفيد للروح".

وكان علم موقع "الفن" أن شكران مرتجى مُنعت من المشاركة في إنتخابات فرع دمشق لنقابة الفنانين، ويرجع السبب إلى أن نقيب الفنانين رفض إعطائها عضوية في النقابة، على الرغم من إمتلاكها لكافة الشروط، خصوصاً إمتلاكها للجنسية السورية.

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