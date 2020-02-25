رامي صبري يعتزل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري ​رامي صبري​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التوناصل الإجتماعي، عن اعتزاله الفن تشجيعاً لنادي الزمالك بسبب عدم احترامه للجماهير، و"عدم مشاركته ماتش النادي الأهلي المحترم"، بحسب تعبيره.

وأعرب اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن أسفه لانسحاب الفريق الأول لنادي الزمالك من مباراة القمة 119 أمام الأهلي، الاثنين، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وكتب اتحاد الكرة على صفحته الرسمية: "نأسف لهذا المشهد.. وستطبق اللائحة".

وتابع الاتحاد: "علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن، وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

وعاد واعتذر رامي جمال على انفعاله من هذا التصريح وكتب :"اولا انا بعشق نادي الزمالك لدرجه اني انفعلت امبارح عشان ملعبناش الماتش وكنت عايز ذي اي حد بيحب ناديه انه يلعب ويكسب ونفرح تاني . ولكن انا بحترم جدا جمهور الزمالك العظيم ونادي الزمالك ده شرف لاي حد انه يشجعه وكمان بحترم جمهور الاهلي ولكن انا زملكاوي وهفضل زملكاوي".