شائعة وفاة عادل إمام الى العلن من جديد

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الممثل المصري عادل إمام باسمه قائمة الأكثر بحثاً خلال الساعات الماضية بسبب إعلان قرار إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما تكريمه الى جانب عدد كبير من الفنانين تقديرًا لمشوارهم الفني، وذلك في حفل افتتاح الدورة الـ 68 والتي ستعقد يوم 28 من شهر شباط الجاري، وتستمر حتى 6 آذار المقبل.

ومن المكرمين أيضا الى جانبه الفنانة نيللي، الفنانة شيرين، الفنان صلاح عبدالله، والفنان أشرف عبدالغفور.

كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر شائعة وفاة عادل إمام، وهذا الأمر الذي تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية، وعار عن الصحة.