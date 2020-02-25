تشاغلار ارطغرل برفقة حبيبته وهذا ما قاله عن "العشق الفاخر"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورا للنجم التركي ​تشاغلار ارطغرل​ مع حبيبته منسقة الأزياء كايلا في زورلو مول.

وقال بطل مسلسل "​العشق الفاخر​" للصحافة : "مسلسلنا العشق الفاخر فاز بالعديد من الجوائز هذه السنة، لنقل ماشاءالله. الآن أمامنا حفل جوائز الفراشة الذهبية، أتمنى أن نعود من هناك بجائزة أيضاً، اليوم أتيت للتسوق من أجل ما سأرتديه في تلك الأمسية".

الجدير ذكره ان تشاغلار تعرف عليه الجمهور في العالم العربي من خلال مسلسل "فضيلة وبناتها" بدور "يزن"، وقد استطاع هذا المسلسل ان يحظى بشهرة كبيرة، رغم الأجواء المتوترة التي كانت متواجدة في الواقع بين أبطال العمل.

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