بالفيديو- إعتقال مغنية راب سعودية بتهمة "الإساءة للدين"

ميرنا وليد - بيروت - اعتقلت السلطات السعودية، يوم السبت الماضي، مغنية الراب السعودية أصايل البيشي، بعد الجدل الواسع الذي أثارته عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أغنيتها الجديدة "بنت مكة"، وخصوصا بين رواد هذه المواقع.

وبررت السلطات اعتقالها للبيشي بأنها "أساءت لعادات وتقاليد أهالي مكة".

وتضمن الهجوم الذي شنه معارضوها عبارات عنصرية، ومطالبات بسحب جنسيتها، وجنسيات كل السعوديين أصحاب البشرة السوداء، ولا سيما ذوي الأصول الأفريقية منهم، والذين يشكّلون، على حد قولهم، "تهديدا ديموغرافيا وحضاريا للمنطقة"!

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