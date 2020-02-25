كارين سلامة: "نحنا شعب مغنج"

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ​كارين سلامة​ الى ان هناك بعض الأشخاص ما زالوا يحاربون لوحدهم من خلال الثورة في وجه الطبقة الحاكمة الفاسدة، مضيفة انه يجب ان يتحد الشعب ولا ينقسم على نفسه.

وكتبت كارين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "نحنا شعب مغنج ، نزلوا على أماكن السهر كلها مفولة، هيدا يللي شاطرين فيه، عدا كم حدا عم بحاربوا لوحدهم الباقي ما بيتحرك من بيته. الثورة بدها رجال... بدها شعب متحد مش مقسوم على حاله".

ونال منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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