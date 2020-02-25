من جديد.. محمد فراج مكرّماً عن فيلم "الممر"

ميرنا وليد - بيروت - كرمت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، الممثل المصري ​محمد فراج​ بجائزة التميز عن دوره في فيلم "​الممر​"، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز مسابقة السينما المصرية لعام 2019، في المجلس الأعلى للثقافة.

وعبّر فراج عن سعادته بهذا التكريم، كونه جاء من جمعية لها تاريخها وتضم نخبة من أهم النقاد المصريين، فضلا عن تكريم عدد كبير من القامات الفنية العريقة من خلالها، واصفا فيلم "الممر" بأنه تحوّل إلى محطة أساسية في مشواره" وأن شخصية العسكري "هلال" من الشخصيات التي سيظل محبوه يتذكرها دائما.



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