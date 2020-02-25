كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد كمال لـ"الخليج 365 الفني": رد فعل الجمهورعلى دوري في "بخط اليد" قاسية جدًا.. وهذا ما جذبني للمشاركة فيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خالد كمال، فنان استطاع أن يخطف قلب الجمهور منذ ظهوره الأول على الشاشة، فقدم العديد من الأعمال المتنوعه والمتميزة، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الوسط الفني.

وفتح خالد كمال، قلبه لـ"الخليج 365 الفني"، وتحدث عن تجربته في مسلسل "بخط اليد"، وعن أعماله الجديدة، إلى نص الحوار...

ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "بخط يد"؟



"هناك العديد من الأسباب التي جذبتني للمشاركة في المسلسل من أهمها أنني دائمًا بهتم بالعمل مع نجوم ومخرجين وفنانين لم يسبق لي العمل معهم من قبل، وأيضّا جذبني فريق العمل المتميز والفنان أحمد رزق وأستاذه شيرين عادل المخرجة التي سعدت بالعمل معاها، بالأضافة إلي موضوع المسلسل ودوري الجديد والتركيبة التي لم أقدمها من قبل، فوجدت أنه مسلسل اجتماعي كويس جدًا ولطيف وكتب بشكل كويس قوي لذلك وافقت عليه".

كيف كان استعدادك للدور؟



"بشكل عام بحب أكون مراقب جيد للحياة حتى أستطيع من خلال التجارب اللي الناس عيشاها أراء طباع الناس، فانا راقبت تفاصيل ومشاكل المتزوجين، فاستعدادي لم يكن لحظي أثناء التصوير على قد ما هي تراكم من الخبرات التي جمعتها من خلال مراقبتي لهذه التجارب الزوجية".

كيف كانت كواليس المسلسل؟



"الكواليس جميلة جدًا وممتعه وتعتبر من أفضل الكواليس التي عملت فيها وخصوصًا في ظل أن كل أبطال المسلسل لديهم حس فكاهة والهزار والضحك لكي نهون على بعض الأيام، فالأجواء كانت لطيفة جدًا ومستمتعين بها لحد الآن".

كيف كانت ردود الفعل الجمهور؟



"في الحقيقة شخصية "عماد" التي اجسدها خلال المسلسل لا تطاق بالمره لان الغيره تسيطر عليه ووصلته لدرجات الجنون فالتعليقات التي وصلتني على الدور كلها قاسية والناس كلها بتشتم في الشخصية، وكيف انسان مثل عماد موجود وبيعمل كده مع زوجته، وهذا دليل على نجاحي في تجسيد الشخصية، لذلك انا سعيد جدًا بالردود الفعل التي وصلتني".

ما رأيك في عرض المسلسلات على المواقع الإلكترونية؟



