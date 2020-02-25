تراند اليوم : محمد رمضان يتوعد جمهوره : هخلي إسم نمبر وان في كل بيت -فيديو

كشف الفنان محمد رمضان عن سبب إطلاقه أولى اغنياته “نمبر وان” التي أثارت الكثير من الجدل وقتها.

وخلال حلوله ضيفا في برنامج Carpool Karaoke، قال محمد رمضان إن الإعلام والصحافة لم يعترف بأن أعماله في الصداره ودائما ما يصنفونها بأنها تأتي في المراتب الثالثة لذا قررت إصدار “نمبر وان”.

وقال محمد رمضان “انتو مش عايزين تعترفوا بيا نمبر وان قسما بالله لأخلي أولادكم يمشوا في البيت يغنوا ليكوا نمبر وان وحصل”.

يذكر أن محمد رمضان واجه عدة أزمات مؤخرا، بدأت بأزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف بسبب صورة رمضان معه في ‏الطائرة، والذي أقام دعوى قضائية طالب فيها رمضان بتعويض مبلغ 25 مليون جنيه‎.‎ مرورا بإلغاء دعوته لإحياء حفل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في استاد محمد بن زايد ‏بالإمارات‎، وانتهاء بقرار الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في منحه تصاريح غناء مرة أخرى.