تراند اليوم : جميلة الجميلات ليلي علوي تنشر صورة من ذكرياتها -شاهد

نشرت الفنانة ليلي علوي عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” صورة جديدة لها وهى صغيرة فى السن منذ 20 عاما .

علقت الفنانة ليلي علوي على الصورة قائلة : من صندوق الذكريات .. الصورة دي اتصورتها سنة 2000 من حوالي 20 سنة …من أجمل ذكرياتي بعدسة المصور نبيل يوسف.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

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طول عمرك قمر في كل حالاتك ❤️❤️

قمر ماشاء الله تبارك الرحمن????

جميلة الجميلات????????❤️

تتصدر الفنانة ليلي علوي ، تريند جوجل بعد تصريحاتها فى برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس والتى وجهتها إلى الفنان أحمد خليل بعد الاحتفال بمرور 19 عاما على مسلسل “حديث الصباح والمساء” من أبرزها أقوم أبوسك ولو كنا اتقابلنا بدرى شوية كنت اتجوزتك.