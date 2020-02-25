تراند اليوم : شيرين بتطلب من جمهور الفجيرة يشترولها بيت .. مالسبب؟

حقق حفل المطربة شيرين عبد الوهاب بمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، إقبالا جماهيريا غير مسبوق واضطر المئات لمتابعة الحفل من خارج مسرح كورنيش الفجيرة، الذي تقام عليه معظم فعاليات المهرجان، الذي يختتم دورته الثالثة يوم الجمعة المقبل.

وجهت شيرين التحية للجمهور على الاستقبال الحار، وأبدت إعجابها بإمارة الفجيرة التي تزورها لأول مرة، وبكون معظم الفعاليات تطل على بحر عمان، وداعبت الحضور قائلة: “أنا عايزة أسكن هنا في بيت على البحر”، وطالبتهم باطلاق هاشتاج “أحلى ليلة في الفجيرة”.

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ردد الجمهور مع شيرين كل أغانيها، فيما وجهت التحية كذلك لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة راعي المهرجان، وكذلك الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الذي حضر الحفل وطلب من شيرين إعادة غناء أغنيتها “على بالي”، وبعد الحفل صعد إلى المسرح ووجه لها التحية، وذكّرها بأنها انطلقت في الإمارات من حفل بمدينة العين قبل نحو 20 عاما.