أوليفيا وايلد: تزوجت في حافلة مدرسية

متابعة بتجــــــــــرد: اعترفت الممثلة الأيرلندية الأمريكية أوليفيا وايلد، أن زيجتها الأولى كانت في حافلة مدرسية بواشنطن، من المنتج الإيطالي تاو روسبولي عام 2003، معللة ذلك بصغر عمرها وقتها، حيث كانت تبلغ (19 عاماً).

وقالت وايلد (البالغة 35 عاماً): إن السنين أمدتها بالخبرة والحكمة، وهو ما حرصت عليه للحفاظ على زيجتها الثانية المستمرة، مشيرة إلى أن زواجها الأول لم يستمر سوى 8 أعوام وانتهى عام 2011.

وأكدت بطلة فيلم People Like Us أو “أناس يشبهوننا” أن أهم ما يشغلها حالياً، هو أسرتها المكونة من زوجها الممثل جاسون سوديكيس وابنها وابنتها، منوهة بأن أهم ما يجذبها لزوجها هو إخلاصه لها وروحه المرحة.

في سياق متصل، تشارك الممثلة والمخرجة الأمريكية في مهرجان برلين السينمائي الدولي، الذي يستمر حتى مطلع مارس المقبل، بفيلم من إخراجها.

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ويدور فيلم Perfect أو “الكمال” حول بطلة الجمباز الأمريكية كيري ستراج وسعيها في أوليمبياد عام 1996 لمساعدة زميلاتها على الفوز بالميدالية الذهبية، رغم إصابتها في الكاحل.

الفيلم مقتبس من مذكرات البطلة التي نشرت تحت عنوان “الهبوط على قدمي، يوميات الأحلام”.

وكانت وايلد قد أخرجت فيلمها الروائي الأول بعنوان “بوك سمارت” العام الماضي، ويحكي قصة فتاتين في المرحلة الثانوية تقرران أنهما يجب أن تقللا من عملهما وتركزان أكثر على الرياضة، ولكن المشكلة أن الصديقتين حاولتا اختزال 4 سنوات من المتعة في ليلة واحدة، ما جلب لهما مشاكل عديدة.