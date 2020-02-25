مونيكا بيلوتشي تكشف سر جمالها

متابعة بتجــــــــرد: أرجعت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي جمالها الدائم إلى محاولتها التركيز على ما يسعدها فقط، وتجاهل كل ما يمكن أن يثير غضبها، مشيرة إلى أنها لا تتوقف عنده كثيراً لأن الحياة تمضي في كل الأحوال بحسب قولها.

وأوضحت بيلوتشي (55 سنة) أنها تمارس نمط حياة صحياً وتحاول الحفاظ على رشاقتها، والتوازن بين عملها وبيتها، مع إعطاء الأولوية لابنتيها ديفي (15 سنة)، وليوني (9 سنوات) من زوجها السابق الممثل الفرنسي فنسنت كاسيل.

من جانب آخر، قالت النجمة الإيطالية إن عملها كعارضة أزياء في مقتبل حياتها جعلها أكثر خبرة في مجال الموضة والأناقة وعلمها كيف تبرز جمالها من دون ابتذال، منوهة بأنها تعتبر البساطة هي الأناقة، مضيفة أن ثقة المرأة بنفسها هو نصف جمالها.

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وكانت بيلوتشي قد بدأت مسيرتها كعارضة أزياء وهي في سن الـ13، وأصبحت نجمة في عواصم الموضة وخاصة في روما وباريس ونيويورك.

واتجهت النجمة الإيطالية إلى التمثيل في عام 1990، وكانت أكبر نساء سلسلة أفلام جيمس بوند، عندما لعبت دور البطولة أمامه في عام 2015 في فيلم Spectre أو الطيف وكان عمرها 50 عاماً.

كما مثلت بيلوتشي في عشرات الأفلام، من بينها كرة الثلج في عام 1995، الشقة في عام 1996، حل وسط في 1998، دموع الشمس في 2003، تذكرني يا حبيبي 2003، نابليون وأنا في 2006، موتسارت في الغابة 2016.