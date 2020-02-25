نجوم الفن يعلقون على انسحاب الزمالك: "إحنا بتوع الأتوبيس"

ألقت أحداث مباراة الزمالك والأهلي التي كان مقررا إقامتها مساء الإثنين بظلالها على الوسط الفني، إذ دفع انسحاب الزمالك من المباراة فريق من نجوم التمثيل والغناء للسخرية وفريق آخر للغضب.



وتسابق النجوم للتعبير عن آرائهم في واقعة الانسحاب والاستهانة بجماهير الكرة المصرية عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فنشر الفنان كريم عبدالعزيز على موقع "فيسبوك" صورة له من أحد أفلامه وكتب ساخرا: "هو الطريق كان زحمة ولا الأتوبيس عطل فجأة؟".

وجاء رد فعل المطرب المصري رامي صبري حادا وعنيفا؛ إذ كتب عبر حسابه على أنسقرام: "اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك، لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره ماتش النادي الأهلي المحترم".



وبعد ساعات حذف رامي صبري التعليق ونشر تعليقا آخر عبر حساباته على مواقع التواصل وعلق قائلا: "أنا بأعشق نادي الزمالك، لدرجة أني انفعلت إمبارح لأنه ملعبش الماتش. كان نفسي يلعب ويكسب ونفرح تاني، لكن أنا بأحترم جمهور ونادي الزمالك، وكمان باحترم جمهور النادي الأهلي، لكن أنا زملكاوي وهفضل زملكاوي".

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وعلق الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، على الأحداث التي شهدتها المباراة عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: "اللي حصل في استاد القاهرة لا يدعو للضحك، ويكشف عن فشل كبير في كرة القدم في مصر، آخر مرة شاهدت كرة قدم حلوة في مصر كان عام 2010".





واكتفي المخرج عمرو عرفة بنشر صورة للفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي من فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس" وعلق: "شر البلية ما يضحك.. قلة قيمة".

وعلق الفنان سامح حسين بكوميكس: "هو أنت جاي الشغل بكرة، لا أنا زمالك بكرة".





وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد هدد بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز اعتراضا على العقوبات التي طالت فريقه بعد أحداث مباراة السوبر المصري، بعد تعمد الغياب عن مباراة القمة التي تجمعه بالنادي الأهلي، الإثنين بحجة سوء الأحوال الجوية والاختناق المروري.