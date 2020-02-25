"مليون رائد أعمال عربي" مبادرة إماراتية لدعم الابتكار حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية ضمن فعاليات "مؤتمر إبداعات عربية" في دورته الثالثة عشرة مبادرة "مليون رائد أعمال عربي" التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تحفيز الشباب واستثمار طاقاتهم لدخول عالم ريادة الأعمال.



وقال منصور العور، رئيس الجامعة، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، المؤتمر نجح على مدى السنوات القليلة الماضية في تقديم منصة استراتيجية محفزة على الابتكار والإبداع وداعمة لجهود غرس ثقافة ريادة الأعمال في العالم العربي.

وتوقع أن يكون لهذه المبادرة الأثر الأكبر في تعزيز المكانة المتميزة في إطلاق العنان لطاقات الشباب، باعتبارها القوة الدافعة لجهود التنمية والمورد الأغلى والرهان الحقيقي لبناء المستقبل.

وانطلقت، الإثنين، فعاليات الدورة الـ13 من مؤتمر ومعرض إبداعات عربية في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار "بناء مستقبل الأعمال والابتكار.. إنترنت الأشياء والمجتمعات" وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار والقادة من مختلف أرجاء العالم.