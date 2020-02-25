تفاصيل حفل هاني شنودة الغنائي في الجامعة الأميركية

يستعد الموسيقار الكبير هاني شنودة لإحياء حفل موسيقي وغنائي ضخم يوم الجمعة 28 فبراير الجاري، وذلك داخل المركز الثقافي بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

وطرحت تذاكر الحفل بفئة واحدة وهي 75 جنيها، ويرفع الحفل شعار "المستقبل حاضر الآن"، ويضم الحفل الموسيقي بجانب هاني شنودة كلًا من أوركسترا ومطربين يؤدون مجموعة من أفضل أغاني شنودة.

ويتضمن برنامج الحفل عشرات من تترات وموسيقى الأفلام وأغانيشش البوب في محاولة لربط الشرق والغرب وتزويد الأجيال السابقة والقادمة من محبي الموسيقى لفهم كيف تكون الموسيقى لغة عالمية عبر الزمان والمكان.

ويضم الحفل أيضا عرضا أول لفيلم قصير عن موسيقى شنودة ولقطات أرشيفية نادرة له مثل "لو بيتي تشا، والمصريين، ولونجا 97"، بالإضافة إلى الموسيقى التي استخدمها رامي يوسف الحائز على جائزة جولدن جلوب.

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