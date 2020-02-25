همام إبراهيم يطرح أغنية "الوقت" على يوتيوب

طرح الفنان العراقي همام إبراهيم أغنية تحمل اسم "الوقت" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "الوقت" من كلمات الجازي، ألحان همام إبراهيم، توزيع أحمد حداد.

يذكر أن همام إبراهيم أحيا الليلة العاشرة من فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28، والمقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية العام الماضي، وحصل على لقب ستار كلوب عام 2004 كما شارك في برنامج أراب آيدول عام 2016.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

عودة ألبوم الشرنوبي إلى "يوتيوب"بعد صلحه مع سارة الطباخ

هيثم سعيد يطرح أغنية "جديدة لانج" باليوتيوب