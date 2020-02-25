المصمم العالمي زهير مراد والمطرب سعد العود ضيوف "معكم منى الشاذلي" الجمعة

يحل مصمم الأزياء العالمي زهير مراد ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي، في الحلقة المقرر إذاعتها على فضائية سي بي سي، يوم الجمعة المقبل.

وعرض مراد مجموعته الجديدة، والمستوحاة من الحضارة الفرعونية القديمة، خلال أسبوع الموضة الأخير بباريس، وسط احتفاء كبير في أوساط الموضة العالمية.

وحكى المصمم اللبناني عن كواليس مجموعته، وكيف استلهمها من روح الحضارة المصرية القديمة، من الألوان والتمائم.

وكذلك تحدث مراد عن تصميماته التي ارتداها عددا من النجوم العالميين مؤخرا خلال حفلات الأوسكار وجولدن جلوب.

وفي الفقرة الثانية من الحلقة تستقبل منى الشاذلي، المطرب الشاب سعد العود وفرقته، الذي يؤدي عددا من الأغاني بطريقة مرحة.

Advertisements

وغني سعد العود "ميدلي" لأغاني بعض الفنانين الكبار؛ محمود عبد العزيز وأحمد زكي ونجاح الموجي، وكذلك غنا سعد أجزاء من أوبريت الليلة الكبيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور

قد يهمك ايضاً:

كارمن سليمان تتحدى زوجها مصطفى جاد في "معكم منى الشاذلي"

مصطفى حجاج ومدحت صالح والعسيلي يشعلون برنامج "منى الشاذلي"