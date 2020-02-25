شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد جلال يكرم اسم الراحل ممدوح وافى.. وابنته تبكى خلال تسلم التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، ومخرج مسرحية "سينما مصر" التي تعرض على خشبة مسرح مركز الإبداع الفني بالأوبرا، اسم الفنان الراحل ممدوح وافى، وتسلمت التكريم ابنته الفنانة ياسمين وافى، التي بكت خلال تسلمها تكريم والدها الراحل.

وقالت ياسمين وافى ابنة الفنان ممدوح وافى إن ذلك التكريم يعد الأول لوالدها الراحل، ووجهت الشكر للمخرج خالد جلال على تكريم والدها بالإضافة إلى متعة المشاهدة خلال حضورها مسرحيته "سينما مصر" .

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كانت ياسمين وافى ابنة الفنان الراحل قد أحيت ذكرى ميلاد والدها نوفمبر الماضى، ونشرت صور جمعتها بالكوميديان الراحل فى طفولتها بصحبة أخوتها، وقالت ياسمين وافى لـ"الخليج 365" إن المعلومات المتوفرة على ويكيبديا عن الفنان الراحل خاطئة وللأسف تستقى منها المواقع والصحف المعلومات المغلوطة دون محاولة منهم للكشف عن الحقيقة.

وكشفت ياسمين عن أن تاريخ ميلاد ممدوح وافى يوافق اليوم الجمعة 30 نوفمبر، عكس ما هو منشور على ويكيبديا "11 مايو 1951" بالإضافة إلى أن الفنان الراحل لم يشارك فى فيلمى الإمبراطور وزوجة رجل مهم كما هو متداول فى العديد من المواقع.

يذكر أن ممدوح وافى بدأ حياته المهنية بالعمل فى أحد البنوك الحكومية بعد تخرجه فى كلية التجارة، واتّجه إلى التمثيل عقب تخرجه فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفنى عام 1979 من خلال المسرح، دخل عالم السينما عام 1985 من خلال دوره فى فيلم "الإنس والجن"، وتزوج من خارج الوسط الفنى وأنجب 3 أبناء هم: "نورا وياسمين وهانى"، اكتشف إصابته بسرطان المعدة بالصدفة أثناء مرافقة لصديقه أحمد زكى فى رحلة علاجه، وكان طلبه الأخير أن يدفن فى مقبرة أحمد زكى.