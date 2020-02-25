شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان الشاب أحمد كشك.. وتشييع الجثمان والعزاء غدًا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الثلاثاء، والد الفنان الشاب أحمد كشك، بعد صراع مع المرض، إذ طالب ابنه منذ 4 أيام بالدعاء له بعد تدهور حالته الصحية، إلى أن لاقى ربه فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة والدفنة بعد صلاة الظهر غدًا الأربعاء من مسجد الجهاد بمنطقة أبوسليمان بالإسكندرية، والدفنة بمقابر خورشيد على الطريق السريع، والعزاء ليلا أمام المنزل بأبو سليمان.





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يذكر أن الفنان أحمد كشك من مواليد محافظة الإسكندرية ثم انتقل الى القاهرة ودرس وتخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية وشارك فى العديد من المسرحيات منها «ليلى والمجهول»، وشارك أيضا فى عرض مسرحى لروح الخال عبد الرحمن الأبنودى بعنوان «سكت الكلام» وحصل على العديد من الجوائز فى المسرح، وكانت آخر أعماله المسرحية مسرحية "رئيس جمهورية نفسه" وقدم أعمالا فنية عديدة أبرزهم ومسلسل "الصعلوك و"هى ودافنشي" و"لمس أكتاف" و"أيوب" وفيلم الخلية ومسلسل "بحر"، الذى يعرض حاليا بالقنوات الفضائية.

ولمع نجم أحمد كشك خلال مشاركته الأخيرة فى مسلسل "لمس أكتاف" أمام النجم ياسر جلال، إذ لعب شخصية "سامر" منافس ياسر جلال فى حبيبته "إيمان العاصى"، والذى تخلص منه فتحى عبد الوهاب "شقيقها" بعد أن طلب منه 10 ملايين دولار مقابل ألا يمس عائلته بسوء.