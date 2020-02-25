نيللي كريم تردّ على اتهامها باستنساخ فيلم عادل إمام

متابعة بتجـــــــــرد: نفت الفنانة المصرية نيللي كريم وجود تشابه بين أحداث مسلسلها الجديد “100 وش” وفيلم “عصابة حمادة وتوتو”، بطولة الفنان المصري عادل إمام والفنانة لبلبة.
وقالت نيللي في تصريحات صحفية لها، أن موضوع مسلسلها مختلف تماماً عن الفيلم، مضيفة أن موضوع النصب يُقدم مراراً وتكراراً في السينما العالمية، وبالتالي لا يمكن حصره علي تجربة سينمائية بعينها.
وتابعت: أصل الأفلام الرومانسية مأخوذة عن رواية “روميو وجولييت”، ومع ذلك ما زالت محط اهتمام من السينمائيين، لأنها تُقدم بأحداث عصرية تلائم ما يُستجد من تطورات.
ويشارك في بطولة “100 وش” آسر ياسين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، علا رشدي وميدو عادل، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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