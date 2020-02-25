شيرين عبد الوهاب تتألق في مهرجان الفجيرة وتصرّح: “الإمارات أجمل بلد في العالم”

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في نسخته الثالثة، وذلك على مسرح الكورنيش.

وقدمت شيرين التي صرحت بأن “الإمارات أحلى بلد في العالم”، باقة من أجمل أغنياتها التي تمزج بين جديدها وقديمها بدأتها بـ “أنا مش مبيناله، متخده مالايام، خايفة أشوفه صدفة، افتكرتك، أنت جنبي، الكدابين، وبيعاملني بطيبة وإحساس، القناعة كنز، جرح ثاني” وأغنية “على بالي” التي كررتها مرتين نزولاً عند رغبة الجمهور.

وأعربت الفنانة شيرين عن سعادتها بالمشاركة في هذا المهرجان الضخم وإحياء هذه الليلة الجميلة التي التقت فيها بكل المعجبين والمحبين من إمارة الفجيرة والإمارات عامة.

وأشادت بالمستوى المميز الذي ظهر به المهرجان والذي اعتبرته من المهرجانات الكبرى، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تكون من المشارِكات في الدورات القادمة.

واعتبرت الفنانة المصرية الإمارات البلد الأجمل، داعية الجميع إلى المحافظة عليه. وقالت “أدام الله عليكم النعمة وحفظ لكم قادتكم، الإمارات جميلة وكل ما فيها جميل، اسمحوا لي من مكاني هذا أن أقول لكم إن لديكم أفضل بلد في الدنيا.. حافظوا على الإمارات“.

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وبين الأغنية والأخرى، كانت شيرين تطلق “قفشاتها” المرحة والتي داعبت بها جمهورها في الفجيرة، حيث أبدت إعجابها بإمارة الفجيرة قائلة “أنا عايزة بيت هنا خلاص، عايزة أسكن هنا على البحر“.

وقالت شيرين “هذه ليلة جميلة ما رأيكم في إطلاق هاشتاغ أحلى ليلة في الفجيرة”، فيما ذكرت أن فستانها ابتل بالماء على المسرح نتيجة الرطوبة: “سأصيد السمك بالفستان المبتل بالماء، أنا مثل السمكة“.

ويبدو أن شيرين سهت للحظات فقالت: “ربنا يخلي لكم دبي، ثم عادت وعدلت جملتها لتضيف الفجيرة، ما أدخل الجمهور في وصلة ضحك في ليلة لن تنسى”.