هيلاري كلينتون: إدانة واينستين يجب أن تردع المتحرشين

متابعة بتجـــــــــــرد: قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون اليوم الثلاثاء إنه يجب أن تؤدي إدانة المنتج والمخرج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب إلى وضع حد لمثل هذا السلوك ودافعت عن قبولها إلى جانب ديمقراطيين آخرين تبرعاته السياسية في الماضي.

وامتنعت كلينتون، التي كانت تتحدث في مهرجان برلين السينمائي حيث قدمت المخرجة السينمائية نانيت بيرستين سلسلتها الوثائقية “هيلاري”، عن تأييد أي من المتنافسين على الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة.

وعلى الرغم من أن واينستين، الذي كان ذات يوم من أكثر منتجي هوليوود تأثيراً، قد ساهم في حملاتها السياسية، قالت كلينتون إنه ساهم في حملات العديد من المرشحين الديمقراطيين الآخرين.

وقالت “ساهم في حملة كل ديمقراطي. ساهم في حملة باراك أوباما وحملة جون كيري وحملة آل جور وحملات الجميع”.