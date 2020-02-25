حضور جماهيري كبير في حفلي فارس كرم في البرازيل

استقبلت ولاية ساو باولو البرازيلية نجم الأغنية اللبنانية فارس كرم بشوق كبير ومحبة بارزة، فالتقى جمهوره في ليلتين مميزتين جمع خلالهما أكثر من 2500 شخصاً من مختلف الجنسيات العربية.

قدّم فارس كرم في حفليه أجمل أغنياته الخاصة كما صدح صوته بمواويل مميزة وأغنيات لبنانية معروفة يتشوّق المغتربون لسماعها، فأشعل ليالي البرازيل بأغنياته المحبوبة التي قوبلت بالتفاعل الكثيف وحلقات الدبكة والتصفيق.

“بلا حب وبلا بطيخ”، “دادي”، “عكازة”، “نسونجي”، “تنورة”، “شارع الحمرا” وغيرها من الأغنيات التي طالب الجمهور فارس بغنائها فقدّمها بمحبة كبيرة، أما أغاني ألبومه الأخير فكان لها حصّتها الخاصة، حيث غنّى: “حبك برم”، “سمع”، “الله عليك” و “الليلة بدنا نولّعا” التي غنّاها فارس مرّات عديدة وشاركه الحضور فيها.

عاد فارس إلى بيروت ليتابع العمل على ألبومه المنتظر، الذي سبق أن سجّل منه عدة أغينات وسوف يتم إطلاقه بالتعاون مع شركة روتانا خلال الفترة المقبلة.