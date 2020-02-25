أمير الدريدي يبدأ تصوير "27" أضخم مسلسل حربي تونسي

‎بدأ الفنان التونسي أمير الدريدي، تصوير مسلسله التونسي الجديد "27"، والذي يعتبره البعض أضخم الأعمال الدرامية الحربية التونسية، ومن تأليف وإخراج يسري بوعصيدة، ويصور بطولات القوات الخاصة للجيش التونسي في محاربة التهريب والإرهاب.

ويلعب أمير الدريدي فيه دورًا يعتبره نقلة في حياته، فهو أحد أبطال هذه الوحدة، ويتعرض لموقف صعب يقلب أحداث العمل كله رأسًا على عقب، ويراهن أمير على دوره في المسلسل، مؤكدًا في تصريحات صحفية، أنه قد بذل محهودا كبيرا للاستعداد للعمل، وخصوصا أن الشخصية كتبت له خصيصا.

أمير الدريدي كانت له بطولات في عدة أعمال تونسية مثل مسلسلات "فلاش باك والزوجة الخامسة وسكول"، وعدة أعمال أخرى سينمائية ومسرحية، ويستعد أمير لبدء المشاركة في الدراما المصرية قريبًا من خلال عمل يتكتم تفاصيله.‎

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