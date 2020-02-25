محمد حماقي يشارك تيجا الغناء في جدة

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية في بداية مارس 2020.

من المقرر أن يغني حماقي في الخامس من مارس 2020 في حفل بمشاركة مغني الراب تيجا، في ستاد الجوهرة في جدة.

وجدير بالذكر أن حماقي طرح مع مطلع العام الجاري أغنية بعنوان " تعرف بحبك ليه"، والتي تم استخدامها كحملة دعائية لأحد الهواتف المحمولة.

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