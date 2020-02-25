الارشيف / فن ومشاهير

محمد حماقي يشارك تيجا الغناء في جدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلا غنائيا في المملكة العربية في بداية مارس 2020.

من المقرر أن يغني حماقي في الخامس من مارس 2020 في حفل بمشاركة مغني الراب تيجا، في ستاد الجوهرة في جدة.

وجدير بالذكر أن حماقي طرح مع مطلع العام الجاري أغنية بعنوان " تعرف بحبك ليه"، والتي تم استخدامها كحملة دعائية لأحد الهواتف المحمولة.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

حماقي يكشف لأول مرة إهداءه أغنيته الشهيرة "ما بلاش" لوالده الراحل

حماقي يقترب من المليون الأول بكليب تعرف بحبك ليه

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد حماقي يشارك تيجا الغناء في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا