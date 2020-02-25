يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية في بداية مارس 2020.
من المقرر أن يغني حماقي في الخامس من مارس 2020 في حفل بمشاركة مغني الراب تيجا، في ستاد الجوهرة في جدة.
وجدير بالذكر أن حماقي طرح مع مطلع العام الجاري أغنية بعنوان " تعرف بحبك ليه"، والتي تم استخدامها كحملة دعائية لأحد الهواتف المحمولة.
قد يهمك أيضا:
حماقي يكشف لأول مرة إهداءه أغنيته الشهيرة "ما بلاش" لوالده الراحل
حماقي يقترب من المليون الأول بكليب تعرف بحبك ليه
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حماقي يشارك تيجا الغناء في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.