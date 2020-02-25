عرض "عطل فني" على مسرح دار الحكمة في جدة

عقب النجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي الكوميدي "عطل فني" خلال فعاليات موسم الرياض، يواصل صناع العرض اليوم الخميس ولمدة 3 أيام، تقديم العمل على مسرح “دار الحكمة “ بجدة.

تدور أحداث "عطل فني" حول ثلاثة شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذي يعِدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب، وبسبب عطل فني يجدون أنفسهم في ثلاثة عوالم خيالية لم يتوقعوها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية.

تقام عروض "عطل فني" برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وتنظيم "بنش مارك" محمد زكي وزكي حسنين.

"عطل فني" بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، محمد أوتاكا، وتأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا بمشاركة المنتج كرمة عبد الوهاب والمنتج العام محمد سعد وإنتاج AT Media.

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