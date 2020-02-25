خالد الصاوي في مواجهة رامز جلال في "هيكل نظمي"

يستعد النجم خالد الصاوي لتصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي" الذي يجمعه بالنجم رامز جلال.

أكد الصاوي على سعادته الكبيرة بالتعاون مع رامز جلال مؤكدًا علي أن العمل كوميديا موقف تجمع فريق العمل الذي يتكون من باقة كبيرة من نجوم الكوميديا أتمني أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحة.

فيلم "هيكل نظمي" بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وحمدي المرغني وبيومي فؤاد، وإنتاج وليد صبري، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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