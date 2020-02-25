إسعاد يونس تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

القاهرة - لايف استايل
كشفت الفنانة إسعاد يونس سبب ابتعادها عن التمثيل وعدم مشاركتها في أي عمل منذ فترة.ردت "يونس" على سؤال وجهه لها الفنان خالد زكي، خلال حلوله ضيفا في برنامجها "صاحبة السعادة" الذي يعرض عبر قناة dmc.
قالت إسعاد إنها ابتعدت عن التمثيل منذ أن قررت دخول مجال الإنتاج، وفضلت ذلك حتى لا يقال إنها تنتج لنفسها، ولتقطع الطريق عن أي أخبار من هذه النوعية لم تشارك في أي عمل إلا ظهورها ضيفة شرف مع الفنان عادل إمام في فيلم "زهايمر".
وأوضحت أنه الآن بعد ابتعادها عن الإنتاج، لم تعد للتمثيل بسبب أنها لا تجد دورا يناسبها ويناسب الفن الذي اشتهرت به وتحب تقديمه.
وكشفت إسعاد يونس إنها تفكر أحيانا في العودة إلى الكتابة حتى تؤلف شخصية تناسبها.
يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يعرض يومي الإثنين والثلاثاء عبر شاشة dmc.
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