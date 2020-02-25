تعرف على إيرادات فيلم "دماغ شيطان" بعد شهر من عرضه

القاهرة - لايف استايل طرح فيلم "دماغ شيطان" في دور العرض المصرية يوم 20 يناير الماضي، ليبدأ في المنافسة على إيرادات الأفلام. لكن يبدو أن الإيرادات الضعيفة لا تزال مستمرة مع الفيلم، إذ حقق بعد شهر من عرضه إيرادات بلغت 83,271 ألف جنيه فقط. فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط. وتدور أحداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نري كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة. Advertisements قد يهمك أيضا: باسم سمرة يرد على فيديو "اعتدائه على محمد رمضان" رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث ظهور لها بفستان محترم

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