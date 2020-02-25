ساندي تطرح "على خشبة المسرح" على يوتيوب

طرحت الفنانة ساندي أغنية جديدة من ألبومها "اتنين في واحد"، الذي بدأت في طرح أغنياته منذ فترة.

الأغنية الجديدة تحمل اسم "على خشبة المسرح"، وهي من كلمات أسامة محرز ومن ألحان محمد يحية ومن توزيع كريم عبد الوهاب.

ومن خلال الأغنية، أشارت ساندي للأزمة التي مرت بها منذ فترة، وأكدت على أنها تمكنت من تجاوزها، وقدمت ألبومها "اتنين في واحدة" لتؤكد على ذلك.

وتعد أغنية "على خشبة على المسرح" هي الأغنية الخامسة من ألبوم ساندي الجديد، بعد أن طرحت أغاني "طبع الشتا" و"ريموت حياتك" و"كان عادي" و"زي التمثال".

"اتنين في واحدة" ويضم 8 أغنيات هي:

"زي التمثال" كلمات وألحان ساندي وتوزيع هاني يعقوب.

"اتنين في واحدة" كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع هاني ربيع.

"خشبة المسرح" كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

"بطولة في رواية" كلمات أسامة محرز وألحان علاء الراوي وتوزيع هاني ربيع.

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"ريموت حياتك" كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

"كيس أسود" كلمات محمد أبو القاسم وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع أحمد عبد السلام.

"طبع الشتا" كلمات سلمى رشيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع كريم عبد الوهاب.

"كان عادي" كلمات جمال الخولي وألحان شريف إسماعيل وتوزيع هاني ربيع.

ألبوم "اتنين في واحدة" من إنتاج شركة Pause Production المملوكة للمنتج ميدو منيب، فيما تتولى شركة Arpu plus تسويق الألبوم إلكترونيا.

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