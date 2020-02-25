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شكرا لقرائتكم خبر عن أولريك أوتنجر تحصل على أبرز جوائز مهرجان برلين بعد الراحل المصرى سمير فريد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مهرجان برلين السينمائى في دورته الـ 70 المخرجة والكاتبة الألمانية أولريك أوتنجر كاميرا برلينالي تكريما لمشوارها الفني الممتد، وهى الجائزة التى منحها المهرجان من قبل للناقد المصرى الكبير سمير فريد فى دورة المهرجان الـ 67 والتى أقيمت عام 2017.
من جانب أخر يشهد المهرجان مشاركة فيلم الفانتازيا Pinocchio للمخرج الإيطالي ماتيو غاروني ويدور عن قصة رجل يصنع تمثال خشبي لطفل ويتفاجأ ذلك الرجل بتحول التمثال إلى طفل حقيقي.
الفيلم من بطولة روبيرتو بينيني والطفل فيدريكو ليلابي و روكو باباليو و ماسيمو سيتشيريني و مارين فاكث وموريزيو لومباردي و دافيد ماروتا و ماسيميليانو جالو و جيانفرانكو جالو وسيناريو ماتيو جاروني.
وفي سياق متصل كان مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 70 أعلن عن تكريم النجمة المخضرمة هيلين ميرين الحائزة على جائزة الأوسكار، حيث يمنحها المهرجان جائزة الدب الذهبي الفخرية لإنجاز العمر.
أخر أعمال هيلين ميرين كان فيلم Hobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.
وكان مهرجان برلين أعلن عن مشاركة المخرجة هالة لطفي كعضو لجنة تحكيم First Feature Award.
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