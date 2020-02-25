أولريك أوتنجر تحصل على أبرز جوائز مهرجان برلين بعد الراحل المصرى سمير فريد

من جانب أخر يشهد المهرجان مشاركة فيلم الفانتازيا Pinocchio للمخرج الإيطالي ماتيو غاروني ويدور عن قصة رجل يصنع تمثال خشبي لطفل ويتفاجأ ذلك الرجل بتحول التمثال إلى طفل حقيقي.

الفيلم من بطولة روبيرتو بينيني والطفل فيدريكو ليلابي و روكو باباليو و ماسيمو سيتشيريني و مارين فاكث وموريزيو لومباردي و دافيد ماروتا و ماسيميليانو جالو و جيانفرانكو جالو وسيناريو ماتيو جاروني.

وفي سياق متصل كان مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 70 أعلن عن تكريم النجمة المخضرمة هيلين ميرين الحائزة على جائزة الأوسكار، حيث يمنحها المهرجان جائزة الدب الذهبي الفخرية لإنجاز العمر.