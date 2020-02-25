شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسنى مبارك ممثلًا فى فيلم "وداع فى الفجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الرئيس الراحل حسنى مبارك كممثل فى أحد مشاهد فيلم "وداع فى الفجر" أمام الفنان كمال الشناوى، ويظهر مبارك فى الفيلم كقائد سرب طيران يعطى تعليماته للطيار «كمال الشناوى» حول خطط مهاجمة العدو فى حرب السويس 1956.

وتدور أحداث الفيلم الذى صور عام 1956 حول طيار شاب ينتمى إلى أسرة ثرية، يثور على التقاليد البالية ورغبة والده فى تزويجه من عائلة كبيرة، ويقرر الارتباط بمن أحبها قلبه وهى ابنة خادمته، والتى جسّدت دورها الفنانة شادية، وفجأة يتم استدعاؤه باعتباره طياراً للاشتراك فى حرب فلسطين، وهناك يقع فى الأسر ويصبح فى عداد المفقودين، وكان قائده الذى يصدر التعليمات هو حسنى مبارك الذى ظهر فى لقطتين ضمن أحداث الفيلم.

فيلم «وداع فى الفجر» إخراج حسن الإمام، مأخوذ عن فيلم أمريكى حربى عاطفى باسم «جسر ووترلو»إخراج ميرفن ليروى عام 1940، وهو نفس الموضوع الذى قدمته السينما الهندية عام 1964 باسم «سانجام»، وهو من بطولة بطولة شادية وكمال الشناوى ويحيى شاهين وفردوس محمد وسراج منير.

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وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك توفي اليوم، حيث بدأ أصدقاء أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الراحل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق، لم يتمكنا من تمالك أنفسهما ودخلا فى نوبة بكاء شديدة عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ثم بدأوا فى قراءة وتلاوة القرآن على روحه.

يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان قد دخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.