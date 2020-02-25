شكرا لقرائتكم خبر عن محامية قتيل فيلا نانسى عجرم: البعد الإعلامى للقضية لا تخدم سرية التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رهاب بيطار، محامية أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، أن القضية أخذت بعدها الإعلامى الكافى، ولكن الأمور وصلت إلى حدود لا تخدم سرية التحقيقات، وبالتالى فإن ميدان وكلاء الدفاع لإظهار الحقيقة هو القضاء فقط.

ونشرت رهاب بيطار، عبر صفحتها بموقع فيس بوك، في منشور منسوب لها و المحامى وائل شريف، قائلة:" إن قضية محمد الموسى قد أخذت بعدها الاعلامي الكافي ولكن الامور وصلت الى حدود لا تخدم سرية التحقيق ولا تنسجم مع نزاهة القضاء لذلك المطلوب من كل الغيارى وضع هذه المسألة في عين الاعتبار و بالتالي فإن ميدان وكلاء الدفاع لإظهار الحقيقة هو القضاء فقط".



رهاب بيطار

يشار إلى أن رحاب بيطار محامية محمد موسى، قتيل فيلا النجمة اللبنانية نانسى عجرم، وزوجها فادى الهاشم، وجهت رسالة إلى كل المهتمين بقضية القتيل محمد موسى، الذى أكدت وسائل إعلام أنه مقتحم فيلا نانسى عجرم مطلع الشهر الماضى وكشفت رحاب بيطار، أن قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان، وافق على تسليم جثة الشاب القتيل.

وقالت رحاب عبر فيديو نشرته على حسابها على "فيس بوك"، "مش هسمح لأى انسان أنه يرخص من دم انسان آخر مهما كان، وما راح اسمح وخاصة إذا كان دم عربى إنه يستخدم شهرته ونفوذه وملايينه لطمس الحقيقة، ونصرة الباطل على الحق"

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وكتبت الصفحة الرسمية للمحامية على فيسبوك: "صرح الأستاذان وائل شريف ورحاب بيطار أنه قد تمت موافقة قاضى التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضى التحقيق".

وأثارت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الجدل بعد احتفالها بعيد ميلاد صديقها الإعلامي "إيلى أبو نجم"، والذى أثارت صورته معها ومع زوجها من قبل الشكوك حول علاقتهما بقتيل منزلها بسبب التشابه الكبير بينهما، حيث نشرت مجموعة فيديوهات لاحتفالها بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "مش كل يوم الله بيهدينا رفيق وانت أحلى رفيق".