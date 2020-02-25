شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب عن شائعة حمل زوجته شيرين: مزعجة وهتخلينى أفكر فى اعتزال الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدي الفنان حسام حبيب، إنزعاجه من شائعات حمل زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحا أنه يشعر بالضيق بسبب تدخلات الإعلام والجمهور في حياته بهذا الشكل، الأمر الذي قد يدفعه لاعتزال الفن، حتى لا تكون حياته الشخصية عرضة للقيل والقال.

وقال حسام حبيب فى تصريحات صحفية له :"تزعجني بشدة شائعة حمل شيرين، ليس لأنه أمر غير جيد، بل على العكس، أتمنى لو يحدث ذلك، ولكن الجميع يعرف إنني شخص مُقل في عملي وأكثر شيء يوترني عندما أشعر بوجود ناس تتدخل في حياتي، ليس الجمهور فقط وإنما أهلي وأصحابي".

وأضاف حسام في تصريحه: "هذه الشائعات تجعل الشخص مكشوفًا أمام الجميع، حيث تجبرك على تصديق أو تكذيب الشائعة وهو أمر يوترني بشدة لذلك قررت عدم الرد على أي شيء، لكن الحقيقة تدخل الجمهور في شؤون أي فنان يزعجه بشدة"، معربًا عن استيائه من لوم الجمهور المستمر له على أفعال شيرين.

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واستكمل حديثه قائلا: "الناس يلومونني على قيام شيرين بغلق حساباتها على السوشال ميديا أو مواقفها بالحفلات، كأنني أنا المسؤول، الأمر الذي قد يدفعني للابتعاد نهائيًا عن الفن تجنبًا لمثل هذه المهاترات".

وكان آخر المواقف التي دفعت إلى ظهور شائعة حمل شيرين من جديد، طلبها من زوجها حسام حبيب أن يحملها للنزول من علي المسرح، حيث أوقفت الغناء وندهت عليه قائلة :"حسام ممكن تيجي تشيلني".

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية صعبة فى منطقة البطن، خلال الفترة الماضية، وكانت هى سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية، مؤكدة إنه من الصعب أن تغنى فى هذه الحالة و لكن حب الناس جعلها تنسى آلامه مما جعلها تظهر في حفلها الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تجلس على الكرسى أثناء الغناء.