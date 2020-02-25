شكرا لقرائتكم خبر عن تلقائية معهودة.. تعرف على تصريحات شيرين عبد الوهاب فى حفلها بالإمارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً استثنائيًا، أمس الإثنين، على مسرح الكورنيش الرئيسى بمهرجان الفجيرة الدولى للفنون فى دورته الثالثة بالإمارات، والذى يقام فى الفترة من 20 حتى 28 فبراير، فى حفل رفع لافتة كامل العدد بحضور 3 آلاف فرد.

وصرحت شيرين بطبيعيتها المعهودة بالعديد من التصريحات التى تفاعل معها جمهور الحفل وقالت إن الإمارات أحلى بلد فى العالم، كما أبدت إعجابها بإمارة الفجيرة قائلة: "أنا عايزة أسكن هنا فى بيت على البحر".

وقدمت شيرين كوكبة من أجمل أغنياتها التى تمزج بين جديدها وقديمها بدأتها بـ"أنا مش مبيناله، متخدة من الأيام، افتكرتك، أنت جنبى، الكدابين، وبيعاملنى بطيبة وإحساس، جرح تانى" وأغنية "على بالى" أكثر الأغنيات طلبا خلال الحفل.

أخرى تتعاون الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الفنانة نادين نسيب نجيم مجددًا وتعود هذا العام لغناء تتر مسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نجيم بعد أن غنت العام الماضى "يا بتفكر يا بتحس" تتر مسلسل "خمسة ونص".

Advertisements

مسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نسيب نجيم وقصى خولى وعدد من نجوم الدراما اللبنانية، ومن كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، والمقررعرضه في موسم رمضان المقبل.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية صعبة فى منطقة البطن، خلال الفترة الماضية، وكانت هى سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية، مؤكدة إنه من الصعب أن تغنى فى هذه الحالة و لكن حب الناس جعلها تنسى آلامه مما جعلها تظهر في حفلها الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تجلس على الكرسى أثناء الغناء..

من ناحية أخرى تواصل النجمة شيرين عبد الوهاب، تحضيراتها لعدة أغانٍ جديدة مع الملحن محمد رحيم، وذلك لضمها إلى ألبومها الجديد، ولم تكشف عن أي معلومات حول الأغاني التي تجرى تنفيذها، ولم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها رحيم مع شيرين، حيث تعاونا من قبل في أغنية "مشاعر"، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وتوزيع أحمد إبراهيم، فى السياق ذاته تتواجد شيرين عبد الوهاب هذه الأيام داخل الاستوديو للانتهاء من أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه عام 2020، ويشاركها التواجد الموزع أحمد إبراهيم الذى يتعاون معها فى أكثرمن أغنية، وزوجها حسام حبيب.