شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس عن زواجه عرفيًا ورفع قضية ضد شقيقته: "الأكونت كل شوية يتهاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد فلوكس حقيقة الأزمات المتتالية التي حدثت له مؤخرا، وكان أخرها تورطه فى منشورات عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، والذى يقول بأنه رغب في الزواج من فتاة، وتقدم لها بشكل رسمي بعدما رآى أنها من عائلة جيدة، إلا أنها فاجأته بشرط أن يكون الزواج عرفيا.

كما أوضح فلوكس عبر منشور مطول عبر حسابه بموقع "فيس بوك" تفاصيل شائعة رفعه قضية ضد شقيقته، مؤكدا أنه لا يمكنه فعل ذلك بأي أحد من أفراد أسرته، وأن حسابه مخترق منذ 10 أيام.

وكتب :"أولا بشكر كل من بعتلي وقالي على موضوع الأكونت بتاعي إنه اتهاك، والحقيقه هو بقى له أكتر من 10 أيام كل شويه بيتهاك وبرجعه، ويتهاك و ينزل صور ليا وحاجات شخصية وكلام ليس لي أي علاقه به، وكان فيه مشكله وعلشان كده غيرنا الصوره من كام يوم، وطلعت لايف كتير وعملت أكونت تاني تحسبا لو حصل له حاجة".

أحمد فلوكس Advertisements

وتابع :"ثانيا أحب اوضح بعض النقاط المهمة.. بالنسبة لموضوع حبس شقيقتي. . أنا لم أقاض أختي ولكن عند سرقه صفحتي من أكثر من 10 شهور، وتم عمل محضر بذلك لأن الصفحة موثقة فكان لابد عمل المحضر لإخلاء مسئوليتي عن أي موضوع يتم نشره عليها ولم يكن ضد أختي.. لم يتم تبليغي بمجريات التحريات، وعرفت زيي زيكم بالضبط من الصحافة".