شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إسلام خليل ينعى مبارك على طريقة "شعبولا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشاعر الغنائى إسلام خليل، الرئيس الأسبق حسنى مبارك بأبيات شعر على طريقة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، فى فيديو خص به ”الخليج 365”، وتقول الكلمات: "عدى الزمن وفات وحسنى مبارك مات.. ورغم أى حاجة فى برضه ليه حسنات.. بطل من جيل أكتوبر حارب وشارك فى النصر.. وقال هعيش وهموت واتغطى بتراب مصر.. احترامنا لجيشنا المصرى ورئيسنا العبقرى.. فرق ما بين السياسية والدور العسكرى.. مبارك مع جيشنا انتصر وحارب الأعداء بإيديه.. من حقه برضه علينا إننا نترحم عليه".

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يذكر أن إسلام خليل وعصام شعبولا طرحا أغنية جيد من كلمات إسلام خليل عن فيروس كورونا المنتشر حاليًا فى الصين، وكيفية مواجهة الفيروس، وحملت الأغنية عنوان "كورونا الحلزونة".

كما طرح إسلام خليل مؤخراً عبر ”الخليج 365” أغنية بعنوان "آخر كلام قالهولى" بمثابة ديو يجمعه مع المغنى الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث بدأ الفيديو من خلال صوت شعبولا الذى يتحدث عن صداقته مع الشاعر إسلام خليل بقوله:"حياتى مع اسلام خليل كلها ذكريات، ومن ساعة ما عرفته كل أيامنا ذكريات حلوة"، ثم تبعه الديو الغنائى.

وشكل إسلام خليل مع الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم ثنائيا بعدما التقيا فى إحدى حفلات الزفاف، وطلب منه كتابة أغنية "صادق يا خيشة"، ومن بعدها تعاون معه فى العديد من اﻷغانى التى لاقت جماهيرية كبيرة، منها: "حبطل السجاير، مابتهددش، أنا بكره إسرائيل" كما كتب اﻷغانى ﻷفلام "عسكر فى المعسكر، فيلم هندى، اللى بالى بالك، مواطن ومخبر وحرامى".



