شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يبحث عن محمد صلاح جديد بالتعاون مع نجله.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم أحمد السقا، عن تعاونه مع نجله "ياسين" فى إطلاق حملة جديدة لدعم مواهب كرة القدم وخاصة فى مركز شباب البحر الأحمر، بهدف استكشاف نجم جديد مثل محمد صلاح النجم المصرى العالمي، وذلك بالتعاون مع مصممة المجوهرات المصرية العالمية عزة فهمي.

ونشر السقا صورة جمعته بنجله، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، وأخرى للأسورة التي سوف يتم بيعها و التبرع بثمنها، معلقا عليها قائلا :"اشتغلت مع ابني علي مبادرة جديدة مع عزة فهمي عن طريق ارتداء أسورة لدعم كل محمد صلاح جديد في مصر و الوطن العربي. أحب تشاركوني في المبادرة دي عن طريق ارتداء أسورة عزة فهمي و كل العائد المادي هيتم التبرع بيه لمركز شباب البحر الأحمر لدعم أجيالنا القادمة عشان نشوف كذا محمد صلاح جديد في مصر و الوطن العربي. ادعموا الأجيال القادمة".







ويشارك النجم أحمد السقا حاليا فى فيلم "العنكبوت"، وهو إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، حيث صور السقا في العديد من الأماكن المتفرقة منها شوارع خارجية واستوديوهات، تدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

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فيلم "العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير. "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.



