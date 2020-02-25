شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تودع "ختم النمر" في الأسبوع الأول من مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة ميرهان حسين تصوير مشاهدها في مسلسل "ختم النمر" بشكل يومى وبدون إجازات، بعد قرار مخرج العمل أحمد سمير فرج بمنع الإجازات حتى أيام الجمعة، على أن تنتهي من تصوير آخرمشاهدها في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل حسب الخطة الزمنية التي وضعها القائمون على المسلسل حسبما كشفت ميرهان لـ"الخليج 365".



ميرهان حسين

وتجسد ميرهان حسين في أحداث العمل شخصية "هنادى سلطان" التي تقع في حب "عمر النمر" وعند اتفاقهما على الزواج، يجد عمر شقيقه سعيد يرغب في الزاوج منها، ليقررعمر التضحية بحبه من أجل شقيقه، ولكن هنادى تقرر الانتقام منه بزواجها من شقيقه والإقامة معهم في المنزل وتتحول شخصيتها من البنت الرومانسية إلى الشريرة التي تحاول الانتقام.

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

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الفنانة ميرهان حسين

وشاركت ميرهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نوروصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.