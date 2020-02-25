شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد عبد العزيز ونجوم الفن فى افتتاح متحف العندليب بمهرجان الفجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، المقام في الفترة من 20 حتى 28 من فبراير الجاري، تحت رعاية راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومحمد سيف الأفخم مدير المهرجان، وشهد يوم أمس الاثنين إعلان نتيجة مسابقة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع.



الفنانون المصريون فى مهرجان الفجيرة

وحصدت مصر العديد من الجوائز والتي جاءت في الشعر والقصة القصيرة والرواية والدراسة النقدية والنص المسرحي، كما شهدت الفعاليات زيارة الفنانين المشاركين مثل أحمد عبد العزيز وهانى رمزى ورانيا يوسف، وسوزان نجم الدين، وبوسي شلبي، ونهال عنبر، والمخرجة باتول عرفة، متحف عبد الحليم حافظ بمسرح الكورنيش بحضور ابن أخو العندليب محمد شبانة.



الفنانون بعد زيارة متحف عبد الحليم حافظ

كما أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب الحفل الساهر بحضور جماهيرى كامل العدد وغنت العديد من أغانيها الشهيرة مثل "متحاسبنيش" و"كتر خيرى" و"كلام عينيه" و"متاخدة من الأيام" و"مشاعر" و"الكدابين" وأكدت وقالت على هامش الحفل "أهلا ب الفجيرة أشعر بالفخر لوقوفي هنا بينكم، بلدكم جميلة، حافظوا عليها لأنها تستاهل".



احمد عبد العزيز ومحمد شبانة

يذكر أن جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع في النسخة الثانية كانت قد أطلقت من القاهرة، وهي جائزة سنوية أطلقتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في بداية عام 2018 بمبادرة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وتهدف الجائزة إلى رعاية المواهب الأدبية والنقدية العربية، ودعمهم ماديا ومعنويا.

Advertisements



أحمد عبد العزيز من متحف عبد الحليم



متحف عبد الحليم حافظ



احمد عبد العزيز من مهرجان الفجيرة



احمد عبد العزيز وهانى رمزى



احمد عبد العزيز وزوجته