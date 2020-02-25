شكرا لقرائتكم خبر عن الراحل طلعت زكريا عن مبارك: قعدنا ساعتين ونص وسألنى عن حال الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن عمر يناهز 92 عاماً، ومع ذكر اسم مبارك في الوسط الفني، يأتي في الأذهان دائماً الفنان طلعت زكريا الذي أعلن مراراً وتكراراً عن حبه ودعمه الدائم للرئيس الأسبق، وتطورت هذه العلاقة إلى صداقة بين الثنائي حيث يُعد زكريا من الفنانين القلائل الذين استضافهم مبارك في قصر الرئاسة.

وتحدث طلعت زكريا- فى حوار مسجل قبل وفاته- عن لقائه بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في كل لقاء صحفي أول تليفزيوني ظهر فيه حتى وفاته العام الماضى، حيث كشف زكريا عن تفاصيل اللقاء موضحاً: "ذهبت وكنت في قمة الرعب ووجدت أنه كان لديه اجتماع مع الوزاء ولكنه تم إلغاؤه وشاهدت عدد من الوزراء في القصر، ووقتها قلت أنى سأدخل له لمدة دقيقة أسلم عليه وأغادر مباشرة، ولكن ما حدث أنه جلس معى ساعتين ونصف كاملتين".

وأضاف طلعت في حديثه عن علاقته بمبارك: "طلب منى مقابلتى بسبب فيلم "طباخ الرئيس" حيث أعجب كثيراً بالفيلم، وأثر فيه جداً وأحب أن يكون هناك أحد ينقل له نبض الشارع، والحقيقة أنه لم يكن يريد مقابلته بصفته فنان وإنما كواحد من الشعب المصرى، خاصة وأننا لم يتحدث معى تماماً عن الفن"، إنما كان عاوز يحس بنبض الناس فى الشارع من مواطن عادى مثلى".

وتابع طلعت زكريا: "أول سؤال سألهولى الناس عايشة ازاى وعاملين إيه مبسوطين ولا ايه؟، فكان ردى صريح وأكدت له أن الناس تعبانة من العيشة اللى بقت صعبة ومش لاقية تأكل"، وأجاب مبارك: "أنا أعمل إيه!؟ واتكلم على التعداد السكانى الذي يزداد بشكل مستمر، وأنه ينشئ مدن وكبارى وطرق جديدة وكل ذلك لا يفيد وأنه لن يستطيع منع زوجين من الإنجاب"، وبعد الوقت الطويل الذي جلست فيه معه اقتنعت بكلامه وأنه مش كذاب لأنى مواطن هيكدب عليا ليه!.

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واستطرد طلعت زكريا: "صورتى مع مبارك أفتخر بها فكانت مع رئيس الدولة وأى فنان كان يتمنى يقعد القعدة دي مع رئيس الدولة، وعندما أشاهدها أشعر أنى ناجح لأن أكبر راس في الدولة تهنينى على فيلم، وما تفاجئت به أن جلستي مع مبارك كان بها كوميديا وخفة دم، فلم أكن أتوقع نهائياً أن دمه خفيف بهذا الكل ووجدته شخص عادى ودمه زي السكر".

ولفت طلعت زكريا إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عندما علم بتعرضه لأزمة صحية كان دائم الاطمنئنان عليه قائلاً:"دخلت المستشفى بعد مرورى بأزمة صحية وأتصل بى 3 مرات للاطمئنان على صحتى وعندما قلت له أن السجائر هيا السبب كان رده "حد يشرب السجاير اللى بتتعمل في مصر دى".

وكان قد رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا يوم 8 أكتوبر الماضى عن عمر ناهز 59 عاماً بعد صراع مع المرض، حيث أصيب عام 2007 بالتهاب فى أحد شرايين المخ، ما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا، الا أن الوفاة جاءت بسبب التدخين، وتم تشييع جثمانه من الاسكندرية، وأقيم العزاء بالقاهرة بمشاركة عدد كبير من النجوم.