زوج هالة فؤاد: "ابني مش محتاج ورث أحمد زكي وهذا ما وجدناه في شُققه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الخبير السياحي عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ووالد رامي، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد، على تصريحات شقيقتي الفنان الراحل أحمد زكي، بعدما اتهمما نجله ببيع مقتنيات شقيقهما واهتمامه بالإرث فقط، إذ قال: "ابني مش محتاج ورث أحمد زكي".

وقال بركات، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رامي مش محتاج إنه يورث، واحنا أكتر ناس اتصدمنا لوفاة هيثم، موته كان حاجة غير متوقعة نهائيا، وكل الكلام عن استفادة ابني كلام فارغ، لأن ابني مش محتاج، ابني يعمل في صمت، ومش هيدخل في المهاترات دي، وحقيقي احنا مستاءين من الكلام ده".

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وأضاف الخبير السياحي: "هذا الورث ما هو إلا حاجة ثقيلة على الظهر، ورامي أكتر حد حافظ على مقتنيات وحاجة أحمد زكي وهيثم، ورامي هو اللي نضف البيوت كلها والشقق اللي كانت مليها التراب، وهو اللي نضف كل الأوراق وكان معاه المستشار بلال، إنما كل الكلام اللي بيقال ده مسيء جدًا، أنا مستغرب إن الناس عمالة تاكل في بعضها بالطريقة دي، وبنتهم بعض اتهامات خاطئة ومسيئة".

وظهرت السيدتان إيمان ومنى، شقيقتا الفنان الراحل أحمد زكي، مع الإعلامي وائل الإبراشي في أول ظهور إعلامي لهما، منذ وفاة الفنان الكبير، وخرجتا للتعبير عن استيائهما من بيع مقتنيات شقيقهما من قبل الوريث "رامي بركات": "مش مسامحينك، وإنت ميهمكش غير الورث والفلوس".

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرا عن بيع مكتب الفنان الراحل أحمد زكي بالهرم بما يتضمنه من مقتنيات وأوراق وخطابات الفنان الراحل، وذلك بعد وفاة نجله هيثم أواخر العام الماضي، وانتقال إرث أحمد زكي إلى رامي بركات شقيق هيثم من والدته الراحلة هالة فؤاد.