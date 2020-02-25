منى فاروق تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة منى فاروق على نعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل اليوم، عن عمر يناهز الـ92 عامًا.

ونشرت "فاروق" صورة للرئيس الأسبق، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "وداعًا سيادة الرئيس السابق محمد حسني مبارك".

ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما