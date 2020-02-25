- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة منى فاروق على نعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل اليوم، عن عمر يناهز الـ92 عامًا.
ونشرت "فاروق" صورة للرئيس الأسبق، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "وداعًا سيادة الرئيس السابق محمد حسني مبارك".
ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما
كانت هذه تفاصيل خبر منى فاروق تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.