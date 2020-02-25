هيفاء وهبي تعنى مبارك: "فلترقد في سلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي على نعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل اليوم، عن عمر يناهز الـ92 عامًا.

ونشرت هيفاء صورة للرئيس الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "فلترقد في سلام، الرئيس السابق حسني مبارك".

ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.