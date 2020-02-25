أبرزهم إسعاد يونس وماجد المصري.. نجوم الفن ينعون الرئيس الأسبق مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى عدد من نجوم الفن، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ92 عامًا. وجاء نعي النجوم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم كالتالي:

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"البقاء لله، اللهم اغفرله وارحمه".

شريف رمزي

نشر الفنان شريف رمزي صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده، رينا يرحم رئيس مصر السابق محمد حسني مبارك، ويغفر له ويصبر أسرته حقيقي، إن الوطن باقي والأشخاص زائلون".

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"البقاء والدوام لله، ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

حلا شيحة

فيما نشرت الفنانة حلا شيحة صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"إن لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله".

ماجد المصري

كما نعى الفنان ماجد المصري الرئيس الأسبق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق :"إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".

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مي كساب

كما نشرت الفنانة مي كساب صورة للرئيس الراحل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"مع السلامة يا ريس ان لله وانا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، نسألكم الفاتحة والدعاء لرئيس مصر السابق محمد حسني مبارك".

عمرو مصطفى

نعى الملحن والفنان عمرو مصطفى، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق :"يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي في جنتي".

إسعاد يونس

نشرت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس صورة للرئيس الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله على الرئيس الأسبق لمصر، الرئيس حسني مبارك".

بدرية طلبة

فيما نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة للرئيس الأسبق، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"إنا لله وإنا إليه راجعون".

نجلاء بدر

كما نعت الفنانة نجلاء بدر، الرئيس الأسبق، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي في جنتي".

ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.