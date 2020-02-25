راغب علامة ينعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعى المطرب اللبناني راغب علامة، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عمر ناهز الـ92 عامًا.
وكتب علامة تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "التعازي الحارة لشعب مصر الحبيبة ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة مصر بوفاة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك رحمه الله. كما أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأهل الرئيس السابق، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه والله وأسكنه فسيح جنانه، البقاء لله".
ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.
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