أنغام تنعى الرئيس الأسبق حسني مبارك‬

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة :
نعت الفنانة أنغام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.
أنغام كتبت عبر صفحتها الرسميه بموقع فيسبوك ،:"البقاء لله الرئيس الأسبق حسني مبارك في ذمة الله رحمه الله وغفر له ".
ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.
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