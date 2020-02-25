الفنان أحمد شاكر ناعياً مبارك: "تشرفت بأداء دوره في عمل فني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نعى الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي توفي اليوم الثلاثاء.

ونشر "شاكر" صورة من تجسيده لشخصية "مبارك" في فيلم "سري للغاية"، وكتب عبر صفحته بموقع فيسبوك: "رحم الله ابن مصر البار حسني مبارك، الذي تشرفت بأداء دوره يوما في عمل فني، ويوما ما يستحق عمل كامل يعطيه حقه".

وتابع: "لكل منا ماله وما عليه، ونشهد له على مدار ٣٠ سنة بطيبته وإنسانيته، وأنه لم يفرط في أرض ولا جيش ولا وطن، واختار له الله ليلقاه في غره شهر رجب شهر الرحمات".

فيلم "سري للغاية" تأليف وحيد حامد، إخراج محمد سامي، بدأ تصويره عام 2017، ومن بطولة أحمد السقا، أحمد رزق، نبيل الحلفاوي، محمد رمضان، محمود حميدة، خالد الصاوي، إنتاج كامل أبو علي، وإعلام المصريين.